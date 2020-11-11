地瓜的種類很多，每款都營養又好吃，營養師分析各種類地瓜的營養價直表示，紅肉地瓜的維生素A爆炸多。（高敏敏提供）

許多人愛吃地瓜養生，但地瓜的顏色不同，營養價值也有所不同，到底吃哪一款最好呢？營養師高敏敏指出，每種地瓜都很好吃，營養價值也都很豐富，但她特別愛吃「紅肉地瓜」，因為其每100公克熱量最低，還含有大量的維生素A與維生素C。另也建議排便不順暢的人，可考慮吃膳食纖維冠軍「冰心地瓜」。

營養師高敏敏表示，地瓜種類很多，同樣都有著豐富的營養價值，像是能幫助排便順暢的「膳食纖維」、幫助抗氧化、調整免疫例的「維他命C」和保護眼睛、皮膚和黏膜的「維他命A」。他也透露自己每種顏色的地瓜都喜歡吃，尤其是紅肉的地瓜。

高敏敏分享「地瓜營養分析圖」指出，黃肉地瓜、紅肉地瓜、芋心地瓜、金時地瓜、冰心地瓜和菱角地瓜中，每100公克，金時地瓜熱量138大卡居冠，最低則是紅肉地瓜114大卡，而紅肉地瓜富含大量維生素A與維生素C，冰心地瓜則是膳食纖維的冠軍。

高敏敏也叮嚀，地瓜屬於澱粉類的食物，一大顆烤地瓜的熱量大概是一碗飯的熱量，平常若有吃地瓜的話，記得要和澱粉類的食物做代換，以免攝取過量的澱粉。

【本文獲營養師高敏敏授權】

(中時新聞網)