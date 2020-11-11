安全又省工，減少果農登高作業風險，農委會台南區農業改良場研發全國第1台電動履帶式新型高空作業車，可應用於採收、整枝修剪及疏梢等田間操作，較傳統攀爬或架梯作業方式提升效率50％以上，跨越危險坡地時可使用遙控操作，人員不需乘坐其上，大幅提高果農操作的安全性。

過去農民修剪果樹或採收時，登高作業跌落可能造成無法復原的傷害、甚至影響生計，更影響青農投入果樹產業之意願。台南農改場希望透過農機的創新，改善及輔助平地果園的管理作業。

台南農改場場長楊宏瑛表示，國產電動履帶式高空作業車是目前第一台以電動馬達為驅動設計的新型果園高空作業車，能確實符合台灣果園的生產條件。

新研發的履帶式高空作業車可在負載120公斤、舉生高度2.8米且傾斜角度20°以內可保證安全。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

相較於目前國內引進的進口高空作業車，該場開發電動履帶式高空作業車，十分具有市場潛力，預計售價約25萬左右，價格僅進口機一半不到。作業車預計技轉後明年可生產販售，並可針對工作平台舉升高度範圍進行客製化。

台南農改場指出，由於果園高空作業車操作時，大部分時間都是靜止或者緩慢移動，所需的能量不高，但現行引擎式高空作業車使用傳統汽油動力，操作時需一直維持引擎發動狀態，除了造成能源使用率低，車體停滯時的引擎排氣油臭，也製造空氣汙染並影響果農身體健康。

國產新型果園高空作業車改用電動馬達為動力，在車體停滯不動時即可不需消耗能源電力，節省動力成本且有效降低空氣污染。以電動馬達為動力源，高空作業車在操作移動上更加靈活簡便，該車並可使用遙控操作，在搬運或跨越危險坡地時，人員可不需乘坐其上，讓果園高空作業也能享有自動駕駛般的輕鬆與便利。

新型果園高空作業車左右兩邊履帶由兩顆獨立電動馬達驅動，相較於傳統汽油動力式機型具有無油臭、可原地迴轉及因動力輸出平順而減少搖晃等優點，另外在操作控制部分則無需切換排檔。經電腦模擬計算及實機比對驗證，新型果園高空作業車可在負載120公斤、舉升高度2.8米且傾斜角度20°以內，保證其姿態安全；在充飽電力的情況下，不包含停歇時間，可連續行走4小時以上。

作業車未來可推廣應用至其他平地果樹，舉凡平地果園需爬梯進行套袋、採收、修剪作業等果園，果農皆可受惠新型果園高空作業車帶來的安全與效率。未來該作業車也擬配合南向政策外銷東南亞國家，讓台灣的研發量能與成果推向更廣大的國際市場。

在上搬運車或跨越高危險坡地時，可以透過遙控操作，人員不需乘坐其上，提高操作安全性。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

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