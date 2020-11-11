明年元旦起含萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)美豬及30月齡以上牛肉將開放進口，日前國民黨臉書影片指出萊劑導致豬隻顫抖，給人吃「還得了」，農委會主委陳吉仲表示，有關萊劑用在養豬上、對豬隻的影響都有許多文獻研究，大多結果顯示都是正常，只有極少數有不利影響，重申只要在安全殘留容許量以下都是安全的，且國內「絕不使用萊劑。」

立法院經濟委員會今(11)日審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。

陳吉仲指出，8月28日總統蔡英文宣布明年元旦美豬進口以來很多國內相關資訊仍在流竄，導致民眾對國內養豬業沒有信心，美豬進口應回歸到專業客觀的討論，食品安全諮議委員會中的23位學者專家都是國內頂尖，回歸專業疑慮才能釐清，而非輕信網路不實的謠言。

至於萊劑導致豬隻顫抖部分，陳吉仲強調，豬隻進口都有經過相關安全評估，只要在安全殘留容許量以下都是安全的。

至於國產豬出口部分，由於今年已從口蹄疫區拔針，預計今年底前將國產豬出口將達3000逾公噸，明年元旦更要落實清楚標示產地。根據統計，國外豬肉進口較去年同期減少33％，一年可能減少2-3萬公噸，只要消費者信心不受到不實消息影響，豬肉批發價可望維持在成本以上，農委會也會盡其所能把持豬價。

(中時 )