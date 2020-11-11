頭份市東民街、和平街口，11日上午發生娃娃車遭撞事故，造成3名幼兒受傷送醫。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市東民街、和平街口，11日上午發生娃娃車遭撞事故，造成3名幼兒受傷送醫。（消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市東民街、和平街口，11日上午7時50分發生康乃爾幼兒園的娃娃車行經路口時，遭疑似闖紅燈的紅色休旅車攔腰撞翻，當場造成幼兒車上3名幼童手、腿及頭部分別受傷，以及隨車老師等共4人受傷，經消防隊救護車緊急救往為恭醫院救治，暫無大礙。

女駕駛闖紅燈攔腰撞娃娃車，180度翻覆3幼童1老師受傷。(謝明俊翻攝)

11日上午7時50分左右，由黃姓司機駕駛某幼兒園的娃娃車，車上搭載著一名陳姓女老師及3名分別為4歲及5歲的女童，沿和平街行駛至東民街口，因路口燈號為綠燈，黃姓司機持續前行通過路口，另一名48歲黃姓女子駕駛的紅色休旅車沿東民街行駛，疑未注意路口燈號為紅燈，直接攔腰撞上娃娃車，因撞擊力量相當大，娃娃車被撞飛起旋轉180度後翻覆停下。

消防局第3大隊頭份分隊救護人車趕往，現場3名幼童中，1名5歲女童左手及左大腿2公分撕裂傷，另兩名5歲女童皆為頭部腫痛，3女童意識清楚生命徵象穩定，陳姓女老師則腿部擦傷，消防人員給予包紮保暖後送為恭醫院暫無大礙。

黃姓娃娃車司機身上雖然受傷但拒絕就醫，警方已將雙方帶回派出所製作筆錄，並調閱路口監視器，釐清車禍發生原因。

(中時 )