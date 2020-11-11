上世紀70年代曾幫助波士頓塞爾提克奠定不朽功勳的傳奇人物湯米-海因索恩(Tommy Heinsohn)逝世，享年86歲。

塞爾提克在聲明稿中表示，很難想像球隊失去湯米-海因索恩後將會成為什麼樣子，他的離世令人無比悲痛。每一代塞爾提克球迷都能感受到他的存在。湯米是唯一一位見證了塞爾提克拿下17次冠軍的球員，這是一份非凡而獨特的成就。

球隊老闆Wyc Grousbeck和Steve Pagliuca說，這是一個毀滅性的損失，湯米是終身的塞爾提克人。在過去的18年裡，湯米的建議給球隊管理層提供巨大幫助，從他口中聽到的有關里德-奧爾巴赫和比爾-羅素的故事讓球隊重溫了當年的輝煌並了解了塞爾提克是如何成為一支王朝球隊。在此，我們向湯米給球隊留下的寶貴遺產致敬，並向湯米的家人、朋友和球迷致哀。

海因索恩在1956年進入塞爾提克，1957年至1965年間幫助球隊8度奪冠；成為綠軍總教練之後，1974年和1976年兩度率隊奪得總冠軍。執教綠軍9個賽季，海因索恩繳出427勝263敗戰績、61.97%勝率。

從教練崗位退休後，海因索恩又成為了最受綠衫軍球迷喜愛的現場解說員，1986年海因索恩以球員身份入選籃球名人堂，2015年以教練身份再次入選名人堂，成就了不朽史蹟。

(中時 )