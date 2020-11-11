《換了美國總統 換不了美國霸權》 ～高金素梅2020.11.11

美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統川普則不承認敗選，宣稱將展開法律大戰；原本一片「挺川」的台灣，也隨大選結果底定而開始「轉向」。無黨籍立委高金素梅直言，拜登從被罵到臭頭到如今又變成了「好人」，但「真的因為他是個好人嗎？還是因為他擁有了美國總統的權位呢？」高金細數拜登參與「政變」的過往，痛批：「川普和拜登都是這種人！就算美國換了總統，也換不了美國霸權。」

高金素梅今日在臉書發表《換了美國總統 換不了美國霸權》一文，寫道：「被英國經濟學人雜誌形容為『醜陋』的2020年美國總統大選，經過了撕裂、對立、醜化和詐騙的選舉操弄之後，終於有了進一步的結果：民主黨的候選人拜登以不到百分之三的選票差距，贏得美國290張的選舉人票，超過川普所得到的214張，拜登已經宣布當選，但川普仍然拒絕認輸，準備打選舉官司。」

文中質疑道：「本來這只是一場美國人的選舉，但這次連一些台灣民眾都對選舉的勝負非常在意，紛紛到美國在台協會的臉書頁上留言，歌頌美國民主的功德！面對台灣這股崇拜美國的政治狂熱，我心中感到的卻是憂心，美國真的是世界民主的典範嗎？」

高金素梅更在文中表示：「美國為了推翻不服從它的民選政權，長年來不惜接二連三地發動政變，美國這樣做，不但可以換掉他們不喜歡的人，還可以控制那個國家的政策，恫嚇其他國家乖乖聽從美國的指導和掠奪。川普和拜登都是這種人！就算美國換了總統，也換不了美國霸權。」

不僅如此，高金素梅在文章所附影片中直言：「原來被主流和社群媒體罵到臭頭的拜登，現在又變成了台灣的老朋友，說什麼『台美關係穩固不會因為選情而有變化』，從這種反覆無常的投機取巧之中，台灣人民不難看出這些媒體還有政客們的政治品行。問題是，拜登現在變成了『好人』，真的因為他是個好人嗎？還是因為他擁有了美國總統的權位呢？」高金細數拜登參與政變的過往，包括2014年時任總統歐巴馬，指定他支持的烏克蘭新納粹政治勢力發動政變，作為副總統的拜登卻並未堅持反對過，痛批：「美國就是以它國際的干涉主義，來鞏固世界霸權的。」並坦言：「川普和拜登都是這種人！就算美國換了總統，也換不了美國霸權。」

(中時新聞網)