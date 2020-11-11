中央疫情指揮中心發言人莊人祥昨天稱台灣有望在不透過東洋藥品公司的代理下，於明年第一季結束前取得輝瑞和德國BNT合作開發的新冠疫苗，但防疫指揮官陳時中今改口，重申目前疫苗採購時程都沒有明確答案，但會加快腳步進行，至於專家分析明年第一季將只拿到2、300劑疫苗，陳時中也表示，「不會有這樣的狀況」，但仍未透露採購數量。

立法院今天繼續審查行政命令「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「散裝食品標示規定」等8案，陳時中於會前受訪時被問及有關疫苗、萊豬、2022北市長選舉等問題。

有媒體提到，立委蔣萬安昨在節目中指陳時中無法在美豬議題上秉持專業很可惜，另外在2022北市長選舉中，陳時中的網路聲量仍領先蔣萬安、黃珊珊，對此陳時中回應，每個人都有他的一個看法，至於網路聲量只是因疫情輿情的不同會有高低，與未來的選舉沒有任何關係。

最近在WHA有友邦為台灣發聲卻被中斷發言，陳時中表示，看到友邦在WHA中替台灣聲援，衛福部對此表達感謝，但也呼籲WHA勿刻意將問題政治化。

(中時 )