美國總統大選近期展開，雖然完整的開票結果未出爐，但拿下超過270張選舉人票的民主黨候選人拜登已經勝出。台大公衛學院今解析各國疫情，發現美國的疫情受大選影響而出現有趣現象，各州得票率與新冠肺炎發生率成正相關，支持川普的州，新冠肺炎發生率多高於中位數，共和黨支持者染疫的風險是民主黨支持者的約3倍。

台大公衛學院教授陳秀熙數月前提出解封指數概念，公式為確診人數÷[康復人數x（1-致死率）] -1。若解封指數小於1，就可以解封，相關研究已刊登於國際知名期刊《Journal of Medical Internet Research》。

綜觀全球解封指數，最高峰落在今年3月，當時各國如義大利、美國等，因為醫療照護能量不夠，導致全球解封指數高達14，當時仍處於適應醫療資源調度的階段。隨著時間演進，短短的2個月，全球解封指數就下降，表示各國醫療照護能量已經調高。

今年6月，全球解封指數開始往1的方向走，但是在6月以後因為某些國家的小波流行，解封指數又有高漲趨勢，其中就包括南美洲的疫情，但這些地方開始適應後，指數又下降。直到7、8月，本來以為可以解封，但歐美在重啟觀光、碰上選戰後，疫情又重新回升，如果疫情未受控，解封指數還是會節節高升。

陳秀熙表示，若單看美國的狀況，5月時解封指數已經下降，但隨著總統大選接近，解封指數在8、9月以後又往上升。上周平均每日新增7萬9509名個案，本周則平均日增10萬3879名個案。

有趣的是，從美國的選戰，我們能清楚看出解封指數上升的原因。陳秀熙表示，今年美國總統大選結果已幾乎出爐，以各州得票率對比各州發生率，可以看見紅色（共和黨）拿下的州，發生率多高於中位數3%，而藍色（民主黨）拿下的州，發生率則多小於3%。

陳秀熙表示，由此可發現，共和黨支持者發生新冠肺炎的風險是民主黨支持者的3倍左右。雖然票數還沒完全定下來，但從此結果來看，可以清楚看到兩黨對防疫措施的態度不同。新總統上任之際，如何將疫情控制下來，這樣的發現具有很大的參考價值。

(中時 )