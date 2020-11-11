1.興勤(2428)：業績推動股價，惟昨日觸及126元高點後回落，多方不死心，今早再攻高逾2%。

2.欣興(3037)：列MSCI全球標準型指數台股成分股，多方歡呼，漲幅逼近5%。

3.尖點(8021)：Q3毛利率提升至35.2%，前3季每股賺1.25元，買盤追單量價齊揚大漲逾5%。

4.勤凱(4760)：前三季獲利大增逾4倍，Q4正向樂觀，股價強守5日線上，走高2%。

5.台泥(1101)：前三季EPS 3.15元，全年獲利戰高，早盤走高成功突破季線，創近2個多高點。

6.根基(2546)：前三季合併獲利4.35億元、每股稅後4.1元，買盤力拱來到48元之上，邁向5字頭。

7.愛普(6531)：Q3獲利創15季新高，早盤走揚漲逾3%。

8.萬國通(9950)：10月營收年減75.07%，前10月年減66.92%，股價受挫跌近4%。

9.瓦城(2729)：Q3旺季衝4高，前3季賺逾1股本，晨盤衝漲逾4%，觸及247.5元之近四個月高點。

10.華夏(1305)：國際油價續漲，法人投信買超力挺，早盤帶量上漲逾2%，衝上波段新高價。

11.裕隆(2201)：10月營收年增14.25%，前3季每股賺1.54元，股價走揚漲近2.5%。

12.威致(2028)：前三季獲利年增83.24%，每股賺1.01元，漲風不停歇，晨盤上攻漲逾6%。

13.喬山(1736)：Q3每股盈餘1.49元，Q4將再上一層樓，今續獲多方喝采攀揚2%，登2個月高價。

14.高端疫苗(6547)：攜手美商開發鼻噴新冠疫苗，將力推進人體臨床，今聞訊走揚2%，站穩月線。

15.致振(3466)：10月營收為1.17億元，年增35.06%，早盤急攻漲停，收復季線。

16.友訊(2332)：Q3轉盈，前3季每股賺0.38元，獲外資連7買，晨盤一度挾量攻頂，衝上20元及6年高。

17.台塑化(6505)：Q3轉盈+油價飆漲助攻，激勵股價連2彈，今價量俱揚衝高3%，寫波段高。

18.明泰(3380)：入列小型指數成分股吸引買盤敲進，股價狂拉6%，一舉收復半年線及各短均線。

19.勤美(1532)：10月營收年增92.2%，早盤漲逾2%。

20.詩肯(6195)：前3季賺贏去年，早盤彈漲2%。

21.寶成(9904)：外資連5日買超，早盤放量漲逾3%。

22.富邦金(2881)：前10月EPS達7元，金控之冠，早盤漲逾2%，創波段新高。

23.中信金(2891)：外資昨轉買超，早盤重返半年線。

(時報資訊)