仲琦(2419)整體營運看俏，董事長鄭炎為表示，訂單能見度到明年第三季，加上仲琦透過明泰的持股，順勢躋身佳世達集團，雙方具互補性，有助營運也進一步加分，仲琦今股價開高走高、帶量大漲逾3.5%，站回月線。

鄭炎為表示，看好第四季在急單帶動下，營運表現可期，且下半年有中南美業者約6億元訂單將延後至明年第一季，以目前評估，整體訂單見度看到明年第三季，預期北美市場明年年增上看10~15%，歐洲市場在今年基期較低下，明年可望倍增。

仲琦和明泰在2019年底宣布策略合作，鄭炎為表示，仲琦透過明泰的持股，順勢躋身佳世達集團，仲琦有自己的品牌、銷售點，明泰則在ODM相當有實力，雙方具互補性，而佳世達也助仲琦產品上架亞馬遜網站，預計三年後，來自網路通路的營收占比可達1成。

談到仲琦和子公司互動，鄭炎為說，各大電信業者在5G基站建設需求增加，互動今年在5G相關產品的銷售、5G基地台建設及共構基站建置陸續均有不錯的表現，而電信業者5G基地台明年釋出量會更大，預期明年受惠程度將更明顯。

(時報資訊)