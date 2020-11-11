50歲就被叫作銀髮族，你可以接受嗎？高雄一家旅宿集團推出餐飲優惠，宣傳DM大喇喇加注50歲以上者可享此方案，有消費者因此感到不悅，因為一般認為65歲才是銀髮族。飯店致歉並表示，消費者感受不佳，會修改為更適合的稱謂。

寒軒高雄餐旅都會美饌餐廳的輕食自助吧，日前推出樂齡銀髮族優惠專案，上頭註明銀髮族（50歲以上）限定、是一針對銀髮族（50歲以上）發行的餐券等。

自由時報報導，有民眾投訴說，飯店推優惠券本是一樁美事，但銀髮族定義為50歲以上的年齡層，真的讓人感到不悅。他舉自己爸媽為例，他們才50出頭，仍有一頭黑髮，被稱作銀髮族很不能接受。 寒軒餐飲事業集團回應表示，高雄商旅販售的銀髮族餐券已發行有年，是沿用過去大眾的習慣稱謂，讓外界感到不舒服，將會從善如流，更改適合的稱謂「樂齡」或其他名詞。

其實幾歲才該被稱為銀髮族？聯合國世界衛生組織（WHO）有所定義，65歲以上才是老年人口，而我國也依此定義，國人年齡達65歲以上即可享相關老年福利。

業者放寛優惠年齡被靠北，不少網友反批投訴者，「有骨氣點阿！愛用又愛靠北」、「更年期長者」、「連這個也在計較，吃飽閒著沒事做！傻眼」、「不認老是你自欺欺人」、「放寛限制有何不好」、「那可以不要用折扣以示抗議啊.」、「更多人可以優惠，這樣不好嗎，玻璃心喔」。

(中時新聞網)