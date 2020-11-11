大都會總裁艾德生深獲新老闆信任，未來幾年負責操盤爭冠。（美聯社）

紐約大都會即將成為國聯東區的強權了，新老闆科恩(Steve Cohen)放話未來3至5年內就要登上頂峰。「每年只有一支球隊奪得世界大賽冠軍，所以這很不容易。但我如果未來幾年拿不到，我會覺得失望。平庸不是我來這裡的目的，我要的是偉大。」

邁阿密馬林魚轉手之初跌跌撞撞，今年重返季後賽，把大都會狠狠踩在腳下。科恩這樣的超級投資人當然想把球隊做大，他現在是大聯盟最有錢的老闆。總裁艾德生(Sandy Alderson)說：「大都會突然變成很吸引人的球隊，我認為以前沒考慮要來的人現在都有興趣了，」

超級經紀人波拉斯(Scott Boras)有個妙喻，他形容球隊每年季外的補強就像在超級市場購物，大都會這種球隊只敢站在冷凍櫃前面買微波爐食品。艾德生說：「我們現在要買很多的肉和馬鈴薯，而且也要到豪華食材區逛逛了。」

科恩小時候打過少棒隊，但後來沒再鑽研棒球，他打算把球隊交給艾德生一手操辦。「我們既然是個大市場球隊，就要有相應規模的成本。」艾德生解釋，大都會並不是要胡亂砸錢買冠軍，而是要長期經營成為一支棒球名門，讓球迷遍布全國。

(中時新聞網)