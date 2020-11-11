33歲日本女歌手池田彩唱紅許多動漫歌曲，在演藝圈佔有一席之地，然而日前她卻突然丟下震撼彈，自爆已經秘密結婚3年，且目前已經懷有身孕，因此會先暫停所有演藝活動，直到平安生完孩子再慢慢復出，但對於老公的身分並沒有多加解釋，消息一出，粉絲都興奮獻上祝福。
池田彩昨日深夜發文透露，雖然是私事，但她還是想和粉絲們分享喜訊，「我已經在2017年結婚了，目前懷孕且進入穩定期，才打算公開這個好消息」，也坦承其實再進入穩定期前，她害喜得很厲害，還好現在的狀態不錯，但她也不會因此就疏忽大意。
池田彩向大家保證，「為了自己的身體和孩子，我會堅強生活。」但並沒有多提到老公的身分，只表示目前2人還沒舉辦結婚儀式，在她宣布消息前，連身邊的親密好友都不知道這個消息，「因為快當媽媽，覺得有真實感，才想和大家分享。」
粉絲們得知消息，也紛紛恭喜她，「不知道妳已經結婚三年了，期待妳成為媽媽的那天」、「恭喜妳結婚和懷孕雙喜臨門」、「恭喜結婚了！很快就要開始當媽媽～」。
(中時新聞網)
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