半導體驗證分析廠宜特科技（3289）公佈2020年10月營收報告。2020年10月合併營收約為新臺幣2.50億元，較上月減少5.28％；較去年同期年增14.62％。

宜特10月營收繳出穩健成績單，來自於品牌手機大廠及其供應鏈的晶片研發開案，帶動驗證分析所致。累計今年1到10月累計營收為25.22億元，年增24.74％。

此外，資訊安全是近年企業營運重要課題，宜特為使資訊安全貫徹至企業流程中，今年導入ISO/IEC 27001:2013國際資訊安全標準，並通過國際認證機構TUV Nord認證。

宜特客戶遍及海內外半導體IC設計、晶圓代工、封裝測試等廠商，也是多家終端品牌認可的第三方公正實驗室，由於提供的驗證測試服務內容，多數涉及客戶研發機密，宜特此次獲得ISO/IEC 27001:2013認證，意味著更能提升防禦能力，提供客戶安心的驗證測試環境，降低資訊安全風險。

(工商 )