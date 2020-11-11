創見資訊（2451）董事會通過2020年第三季合併財務報表，第三季單季合併營收27.6億元，相較上季增加11.2％。營業利益2.26億元，相較上季減少26.9％，稅後淨利2.04億元，相較上季減少22.8％；每股盈餘為0.48元。

回顧第三季，海外及國內市場逐步恢復銷售動能，合併營收較上季成長，然原物料價格走勢較不穩定，影響終端產品市價，連帶影響毛利率及營業利潤率。預計下半年市場價格仍偏弱，面對供過於求的產業環境，長期獲利仍須仰賴健全的庫存及採購策略，而非短期的價格反彈。此外，新台幣持續升值亦不利於外銷出口及外幣部位評價，但創見已提前調整外幣部位，將匯兌損失降至低點。

在新產品的發布上，創見兼顧工業應用及消費型產品，第三季發布了強固寬溫工業級固態硬碟，提升特殊環境下的產品耐用度；而DDR4-3200工業用記憶體模組則大幅提升資料傳輸速度，廣泛運用於各類智慧型裝置。另一方面，創見消費型SSD220Q固態硬碟採用最新QLC NAND快閃記憶體技術，提高單位儲存密度擴增容量，兼具品質及穩定性，創造絕佳效益。

展望未來，創見將持續優化內部流程，增進研發單位與生產單位效率，加速新產品開發及上市，搶占市場先機。

(工商 )