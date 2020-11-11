民眾黨主席、台北市長柯文哲再被爆出團隊內鬥，《鏡週刊》報導，立委蔡壁如淡出決策圈後，柯的核心幕僚以市長室主任謝明珠、市府發言人陳智菡及黨祕書長謝立功「2后1王」取代，並點名謝明珠對市政行銷宣傳指指點點，但卻狀況外。謝明珠對此反擊，《鏡週刊》記者對各部門執掌內容搞不清楚 ，更對自己的報導工作認識不清，才是嚴重的失職。

《鏡週刊》報導指出，謝明珠曾私下批評台北廣播電台，指現行節目設計無助市政行銷，甚至要求重新規畫，並指對設市百年主視覺應放在捷運、路燈、公車上，但活動早已結束1個月，讓在場首長傻眼，認為她根本狀況外，建議不被採用；另指，謝明珠任市長辦公室主任後，不僅掌握、安排柯每天會面的訪客，更對現行市政宣傳、行銷策略指指點點。

「《鏡週刊》記者對自己的報導工作認識不清，才是嚴重的失職！」謝明珠11日回應，北市百年系列活動是北市重要的活動，當然要讓台北市民、甚至來到台北的朋友，能知道這個活動、對這個活動有感，而不是自己辦開心的，所以她明白表示「重要活動，要讓整個北市都看得到」。

謝明珠說，不知《鏡週刊》為何對北市府的活動讓全市民都知道、都有感這件事情覺得是「狀況外」？市府已定案持續設市百年的宣傳提升與市民互動的活動，所以根本沒設市百年已結束或不採用等情事。

她強調，辦公室主任的職掌，本來就是討論安排市長的行程，《鏡週刊》記者對各部門的職掌搞不清楚，竟用「不僅掌握安排」來形容主任工作，請知曉「辦公室主任不能安排掌握是失職 ！」

她還說，市府是一個團隊，團隊內部永遠應該一致追求更高的效率，與更好的服務，同時要把市府的表現做最好的行銷，讓市民了解，在這樣的前提下，台北電台的市政行銷做得不理想，是一個事實，所以這改革是正式的要求，不是私下的要求，《鏡週刊》記者喜歡私下打聽八卦內幕，但不要用這種態度，看待公部門正式的改革要求。

(中時 )