(指數更新)

台股持續飆高，衝破13200關卡，至上午10時30分以13212.24點改寫史上最高。11時30分再以13212.98點更新紀錄。

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輝瑞與BioNTech合作開發疫苗傳有90%防疫效果，帶動道瓊工業指數連漲2日，日經平均指數也站穩睽違29年的25000點，台股繼周一寫下盤中、收盤2項歷史新高紀錄後，今天早盤又持續刷新盤中高點，至上午10時9分已跳高逾百點，以13187.45點更新前天所締造13149.9點盤中紀錄。

金融商品工具商MSCI(明晟)公布季度調整，台股在MSCI亞洲新興市場權重被小幅調降0.37個百分點，台股加權指數11日開低在13,067.04點，但不久之後，買單拉抬MSCI新增股及新增小型股，指數向上翻漲，重回13,100點之上。

統一投顧董事長黎方國對後市樂觀，認為台股一路旺到明年農曆年前封關。他指出，美朝野分掌國會兩院，是市場最喜歡結果；拜登將成立防疫小組積極抗疫，加上中美關係可望和緩，消費旺季來臨，整體投資氛圍有利多方，台股有望一路看旺到明年第一季，有機會挑戰14000關卡。

元富投顧總經理鄭文賢認為，美國選舉不確定因素去除、輝瑞研發的疫苗進展樂觀，且年底歐洲央行寬鬆政策加碼，帶動市場資金陸續回籠，有利台股後市動能。他預測，台股區間上移到13000至13500點，進入大區間震盪格局，但主流股恐因疫苗進展而豬羊變色，防疫概念股要當心。

(中時新聞網)