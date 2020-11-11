以多種種子做成的貓頭鷹擺飾。（劉秀芬攝）

原是樂齡教師的鄭美蓮，5年前到左鎮社區上健康促進課時，社區媽媽送她一顆紅鳳豆，她發現紅通通種子非常迷人，開啟了她對種子的興趣，無師自通學習種子藝術創作，更到樂齡班帶長輩DIY，到小學教小朋友生態與藝術課，不僅教創作，也融入生命教育，讓大家能認識生長的土地，愛護保護環境。

家住新化的鄭美蓮，是一名樂齡教師，有次教完長輩健促課後一起共餐，社區志工拿出一顆紅鳳豆說，「這就是你午餐裡的食材」。鄭美蓮這才發現紅鳳豆原來這麼美麗，從而開始收集各式種子，並且嘗試以種子創作各種可愛動物、飾品、裝飾品，並且到樂齡班教長輩動手DIY。

鄭美蓮到台南市口埤國小教小朋友以相思豆、石栗種子做成可愛的青蛙。（劉秀芬攝）

鄭美蓮以鐵樹種子做成可愛的紅螞蟻。（劉秀芬攝）

為了到樂齡班上課，鄭美蓮從長輩熟悉的螞蟻下手，也帶入環境生活教育，讓長輩認識各種螞蟻，在農田裡被紅螞蟻咬到防治方法。長輩們都非常期盼鄭美蓮的種子DIY課，對各式種子非常好奇，每次上課都欲罷不能，期盼下一次能有新的種子DIY。

除了到樂齡班上課，鄭美蓮也到學校推廣種子創作，例如在新化口埤國小上課時，她會先帶小朋友認識樹木與環境，融入生態教育與生命教育，讓種子創作課不僅是手工藝課，寓教於樂，讓小朋友開心上課也學到知識、常識。

原本就喜歡大自然、園藝的鄭美蓮，投入種子創作後，也改變了她的生活，認識了許多同好，在找尋各種種子時也結交許多新朋友。

鄭美蓮常利用中午時間到公園尋找可用種子，曾有社區管理員看她形跡可疑盤問她，得知她只是想撿種子從事創作，反而主動送她一包原本當成垃圾要丟掉的種子。

上過課的長輩則說，受了鄭美蓮影響，現在出門後不自覺的就開始觀察樹木，從樹頂看到地上。鄭美蓮說，很開心大家學了種子創作後，同時也更能認識自己生長的環境，更愛護樹木、關心自己的家園，讓她覺得自己做的事更有意義。

種子做成的飾品，各個都是獨一無二。（劉秀芬攝）

(中時 )