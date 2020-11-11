一年一度的雙11光棍節的超殺優惠就在今天！除了電商有優惠外，餐飲業吃到飽餐廳、牛排餐廳、法國麵包也推出買一送一的優惠，此外民眾最愛的饗賓餐旅旗下饗饗、饗食天堂、果然匯等品牌也有2人同行1人免費兌換券、2人套餐免費兌換券的超狂優惠，晶華栢麗廳也加入雙11戰局，平日午餐吃到飽1人只要980元，等於72折的優惠，以下是《中時新聞網》整理的懶人包。

●晶華酒店

晶華酒店官網在11月11日早上11點11分到隔天11月12日早上11點11分，推出餐飲、住房優惠，最殺的是「栢麗廳平日午餐吃到飽單人券980元」等於下殺72折，以及「azie冠軍爐烤牛肉單人套餐雙11快閃限定牛肉吃到飽優惠券」，價格980元，憑券還附主廚例湯、沙拉、甜點及咖啡或茶。

●饗賓餐旅

饗賓餐旅旗下的饗饗、饗食天堂、果然匯、開飯川食堂、旭集、饗泰多、真珠等7大品牌推出雙11優惠，有2人同行1人免費兌換券，以及2人套餐免費兌換券等活動，11日上午11點於iEAT饗愛吃APP的好康優惠專區限量開搶。

●PAUL麵包

法國百年烘焙名店「PAUL」的雙11優惠則是，外帶法國麵包第2件只要1元，還加碼送100元抵用券，每人每次不限購買數量，活動時間為11月11日起至13日連3天，喜歡吃法國麵包的不要錯過。

●達美樂

達美樂在雙11當天，外帶9吋小披薩1個只要111元，約53折的折扣，最高可省168元，有14種口味可選，加價系列除外。

●Royal Host樂雅樂家庭餐廳

Royal Host樂雅樂家庭餐廳今年雙11活動推出牛排買一送一，餐點包括：沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤、日本秋田A5黑毛和牛、奢華龍蝦牛排、美國安格斯紐約客牛排10盎司及香煎牛排干貝。

●串家物語

來自日本大阪的吃到飽餐廳「串家物語」，在雙11也推出買一送一的吃到飽活動，限11月11日至11月12日兩天，中午11:11及晚上17:17兩時段。

(中時新聞網)