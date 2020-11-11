花蓮縣繼富里鄉長陳榮聰罷免成案，將於11月28日舉行投票後，秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍的兩椿罷免案，花蓮縣選委會日前也公告成案，將於12月12日投票，花蓮縣年底接連三起罷免案，引地方政壇關注。

金治雄和連一龍日前因民眾在布拉旦遊客中心場地擺攤，和地方團體意見分歧造成爭議，引發部分鄉民不滿，發起罷免連署並成案。對於面臨罷免，連一龍相信選民會還他清白和公道，金治雄則強調自己持續在基層努力。

選委會在6日公告，景美村長金治雄選區選舉人總數1646人，罷免案連署人數253人，經查對依法刪除70人，符合規定183人，超過法定連署人數165人；鄉民代表連一龍為秀林鄉第一選區代表，選舉人數6063人，罷免案連署963人，查對身分後依法刪除245人，符合規定718人，超過法定連署人數607人，依法宣告罷免案成立。

另外，富里鄉鄉民6月開始也發起鄉長陳榮聰罷免行動，縣選委會上月已公告罷免案成立，訂於11月28日舉行罷免投票；陳榮聰先前也表態，尊重民主社會各方意見，順其自然。

罷免案若通過是否會補選，縣選委會表示，富里鄉長、景美村長將辦補選，鄉民代表則因該選區缺額未達到2分之1，不辦理補選。

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(中時新聞網)