MSCI公布半年度調整結果，國光生(4142)新增為MSCI全球小型指數成分股，不過今日多頭反應冷淡，股價勉強維持平盤。

國光生第3季受惠於流感疫苗出貨高峰，第3季稅後純益為新台幣1.6億元，每股稅後淨利0.38元。國光生技第三季營收新台幣6.18億元，季增879.26%、年增21.89%；毛利率45.19%，年增4.37%，營利率22.24%，年增2.19%，皆雙雙轉正。

國光生技年初投入新冠疫苗開發，加上今年流感疫苗等本業持續成長，前3季營收新台幣10.48億元，年增55.86%；毛利率30.35%，年增21.82%，第三季財報數字已達損益平衡，稅後純益新台幣78.3萬元，較去年同期虧轉盈。第4季為國光傳統出貨旺季，為營收高峰期，數字可望再攀高峰。

國光生技10月營收新台幣6.14億元，年增275.61%；前10月自結營收為新台幣16.61億元，相較去年同期成長98.83%，前10月已超越去2019年全年度的營收。

(時報資訊)