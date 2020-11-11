周二亞洲天然橡膠期貨漲跌互見，其中日本橡膠收低，受累上海期膠跌勢，因市場對輝瑞生產的疫苗試驗期望信心減弱，據了解，任何疫苗廣泛分發尚需要幾個月的時間，引發賣壓，大阪OSE交易所-指標4月期貨跌逾2%，報每公斤210.6日圓；新加坡SICOM-RSS3 12月期貨漲1.4%，報每公斤240美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌近2.3%，收於每噸13920元人民幣。

亞洲現貨市場也全面呈跌，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB持平，報每公斤66.1泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.6%，報現貨價每公斤155.1美分。

據泰國乳膠協會主席表示，在歐洲宣佈封鎖以防止新冠肺炎疫情擴散後，乳膠和橡膠產品的價格立即呈現大幅下跌，不過因近期泰國南部頻繁降雨，泰國也報告橡膠產量比正常水準低約10%，頻繁的降雨阻礙農民割膠，預料有機會縮減膠價跌幅。(商品行情網)

(時報資訊)