金控公司前10月獲利出爐，整體金控累計稅後純益來到3,295億元，續創歷史新高。金融類股指數今早也成為支撐台股再戰「萬三」的要角。金控獲利王富邦金（2881）領軍，類股指數挑戰今年8月以來新高。美國總統大選結果，由民主黨候選人拜登勝出，資本市場資金流向出現調整，價值型股票重新獲得資金青睞！外資本周也連續加碼金融股。

受惠富邦金10月單月獲利月增5成帶動，整體金控10月單月獲利連續4個月維持年增正成長，富邦金（2881）並以每股稅後純益（EPS）7元的歷史紀錄，穩坐獲利冠軍。

開發金控累計前10月獲利99.77億元，每股盈餘0.68元。開發金控發言人張立荃表示，受美國大選影響及歐美傳出疫情升溫，投資人觀望心態轉濃，10月份資本市場於高檔盤整，成交量能同步縮減，子公司凱基證券及凱基銀行仍持續展現穩定的獲利動能。子公司凱基銀行月份獲利主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利貢獻，合計稅後獲利4.32億元，累計前10月稅後獲利33.45億元。

公股金控方面，兆豐金10月稅後純益為16.86億元，相較於9月稅後純益18.85億元，是四大公股金控當中唯一衰退的公股金控，累計前十月稅後純益為206.36億元，每股稅後純益（EPS）1.52元。今年員工年終要與去年完全相同（去年約8個月）恐怕有困難。

合庫金10月13.33億元，較9月的12.48億元略為上揚，累計前十月稅後純益為137.19億元，EPS為0.99元。第一金10月稅後純益13.62億元，相較於9月，月增率為23.6%，各子公司的獲利皆有回溫；累計前10月稅後純益為147.39億元，EPS為1.15元。華南金10月獲利終於突破10億元，為12.87億元，獲利稍有回春，累計前10月稅後純益為62.15億元，EPS為0.48元。

(時報資訊)