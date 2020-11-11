韓國關稅廳(Korea Customs Service)一份最新經濟數據報告顯示，韓國11月前10天出口量，與去年同期相比下，已大增20.1%。這對目前正壟罩在新冠肺炎恐怖陰影下的韓國，無疑是一個振奮人心好消息。

韓國11月前10日出口量為141億美元，與去年同期117億美元相比較，紮紮實實地高出逾兩成。報告中也指出，這10天單日出口量平均年增12.1%，另方面的進口量，也同步年增7.8%達133億美元。

出口量多寡攸關韓國經濟成長，可說是韓國重點命脈經濟數字。上半年受到新冠肺炎衝擊影響，韓國出口也被打得鼻青臉腫的。不過從6月以後，國際政府對疫情限制紛紛解禁，慢慢開始相互交流，韓國出口才逐漸有起色。

這份最新報告指出，今年至昨(10)日止出口量已年減7.4%，為4297億美元。至於進口量也同步年減8.2%，為3959億美元。疫情衝擊嚴重性，由此可見一斑。

細分來看，這10天內記憶體晶片出貨量年增幅最大，高達31.9%。汽車方面則年增8.3%。半導體產品佔韓國總出口額兩成左右，三星電子與SK海力士，這對記憶體晶片雙雄的貢獻度，不言而喻。

還有，韓國最大出口國中國大陸也功不可沒，11月前10日出口至當地貨品年增14.5%。同時，出口至美國商品則年增23.5%。不過，受到低油價影響，石化出口量卻節節敗退，11月前10日出口暴跌近25%。

韓國政府官員補充，韓國10月出口年減3.6%，主要受到工作天數減少，以及新冠肺炎疫情影響。經濟分析師表示，目前在韓國新確診人數已逼近3周新高之際，11月整體出口量，是否也可像前10日表現那樣亮眼，現在還言之過早，後勢值得再觀察。

(時報資訊)