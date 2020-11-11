美股消息面：

1.輝瑞疫苗議題持續發酵，國際油價出現連兩天的上漲，紐約期油上漲2.7%，每桶報41.36美元，倫敦布蘭特期油上漲2.9%，報43.61美元。另美API公布截至11月6日的上周原油庫存減少510萬桶，減幅超過市場預期的91.3萬桶。

2.疫苗消息讓國際金價在周一跌深。然因歐美確診人數增加，阻礙經濟，市場預期美國推出更多刺激政策，周二金價出現反彈，紐約期金周二收漲1.2%，每盎司報1876.4美元，現貨黃金周二收漲0.75%，每盎司報1877.7美元，目前最新上漲0.2%。市場預期疫苗的發展仍會限制黃金漲勢。

3.周二美元持穩，日圓則在近三周低位。投資人對疫苗的樂觀情緒，讓周一美元上漲0.5%，周二則變動不大，基於對輝瑞疫苗接下來如何以及何時推出的未定，市場沒有進一步推高美元。

4.美債殖利率則守在周一的漲幅，沒有太多變動，2年/10年期公債殖利率的差異在波動中小幅放大。

5.美國坎薩斯州聯邦銀行主席喬治(George)指出，對第三季經濟反彈感到滿意，暗示了美國第三季經濟將有好表現。喬治預期美經濟溫成長，慣見因素仍在新冠疫情的後續發展。

(時報資訊)