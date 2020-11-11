超商雙雄-統一超(2912)及全家(5903)(全家便利商店)公布10月合併營收，其中全家10月合併營收73.18億元，月增2.05%，統一超10月合併營收為216.72億元，月減1.96%；展望11月，全家將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、暖冬織品、巧克力主題企畫等；統一超7-ELEVEN擴大與15大品牌攜手推出的「開心花．隨時取」活動，並結合OPENPOINT會員生態圈，滿足消費者多樣化需求，希望能挹注11月業績。

10月逢中秋節及雙十節連假，全家便利商店10月合併營收為73.2億元，月增2.05%，年成長6.57%，累計前10月合併營收709.53億元，較去年同期成長10.03%。

全家表示，10月營收成長來自於店數持續增長，且受惠於中秋國慶連假之節慶出遊商機把握，以及秋冬型新品陸續上市，現煮咖啡在多重品牌操作下，10月成長達15%，金馬獎聯名咖啡套卡、UNIQLO十周年限量杯款，與電影、時尚結合的話題強勁；通路首見厚豆乳拿鐵以及Let’s cafe咖啡器具周邊商品的推出，也助攻銷售。霜淇淋不受氣溫漸涼的影響，奢華濃郁型的提拉米蘇口味相當受到歡迎，成長超過30%；鮮食中，便當、微波主食表現同樣不俗，成長10%，與日式燒肉名店-燒丼第四度聯名合作，推出便當、炒麵炒飯、漢堡飯糰多種品類，以肉量大滿足和招牌刷醬，屢屢推出都能有效帶動業績成長。

此外，10月店鋪數較上月增加18家，截至月底共達3737家，較去年同期增加6%。

統一超10月合併營業收入216.72億元，月減1.96%，較去年同月下滑0.45%，累計前10月合併營收2140.18億元，為去年同期新高。

統一超表示，本月台灣7-ELEVEN持續積極展店，本業營收強勁成長，透過OPENPOINT會員生態圈與擴大支付效益，行動隨時取帶動咖啡、差異化鮮食等餐飲服務提升銷售，然轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN仍籠罩疫情陰霾，故10月合併營收微幅衰退。

7-ELEVEN持續扮演社會廚房的角色，因應健康趨勢與健身飲食需求，推出多款兼具均衡以及美味的鮮食料理，雞胸肉、天素地蔬等商品熱賣。其中全新品牌「天素地蔬」，300間7-ELEVEN門市搶先開賣，使用在地當季蔬食製作，首波推出11款素食、蔬食餐點，更特別聯手知名品牌如「漢來蔬食」、「養心茶樓」、「華師父」推出聯名品項，攻佔素食者、蔬食者的味蕾，帶動鮮食整體業績較去年同期成長近1成；此外，中秋、雙十連假節令需求，吸引民眾整箱購買及進口泡麵等差異化商品，麵食類別較去年同期成長逾4成；飲料部分，推出高質感瓶裝茶品牌獨家商品-璞韻四季春青茶及日本煎茶，帶動常溫飲料銷售成長近5%。電商需求帶動賣貨便交易熱絡，冷凍店取與多元電商平台推出超商店取活動，吸引消費者使用率、帶動類別業績成長超過1成。

此外，7-ELEVEN精耕OPEN POINT會員生態圈，10月會員數突破1,100萬人，藉由限定會員使用點數優惠兌換商品或購買鬼滅之刃周邊等最新流行商品，有效刺激會員兌換，單月兌換人次較去年同期倍數成長；同時，OPENPOINT APP行動隨時取也為CITY系列飲品創造新成長曲線，帶動CITY系列飲品成長近1成，行動隨時取至2月推出至今已有近400萬名會員體驗。

首創全店電子集點功能更優化OPEN POINT會員經營，會員直接於APP上即可累點、兌點、捐點、轉贈點，亦是首家可雙重累點的通路，本月推出迪士尼系列生活只有為尼集點送活動，會員反映熱烈，全店電子點數集點占比已超過五成，已超過傳統貼紙集點，顯示全店集點電子化策略奏效。

7-ELEVEN持續拓展多元店型，「角落小夥伴聯名店」與「SNOOPY史努比聯名二號店」接連引爆話題，並以跨界聯結、空間體驗、社群共享三大策略，讓「座位經濟」再升級，推升單店業績成長。

7-ELEVEN門市截至109年10月底店數共5971家，去年同期店數共5,598家。

展望11月，全家表示，看好民眾對溫暖型商品需求增加，將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、暖冬織品如手套圍巾、巧克力主題企畫等，以及雙十一大型促銷活動和年菜預購紛紛展開，可望挹注銷售。

統一超表示，7-ELEVEN擴大與15大品牌攜手推出的「開心花．隨時取」活動，並結合OPENPOINT會員生態圈，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者多樣化需求。

(時報資訊)