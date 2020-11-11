在美國總統大選不確定因素消除後，台股周一（9日）衝上13149點再攻破歷史高點，「萬三」可望成為台股新常態。財信傳媒董事長謝金河表示，台股將進入大時代，30年前的12682點將成為底部，尤其面板、太陽能慘業已開始獲利，這是基本面支持台股向上的後盾。

謝金河在臉書發文指出，1990年台股寫下12682的歷史新紀錄後，從此進入蟄伏的30年，前不久，國泰投信董事長張錫說，他進入資本市場從來沒有見過如此美好的時光，他認為台股有四光環，明年將飆更高。這四大光環指的是，殖利率高、高科技起飛、半導體大缺貨及外資將回頭。

今年疫情蔓延全球，台灣的上市櫃公司營收從七月起站上3兆元大關，今天公告10月營收3.24億元，月增1.8%，年增0.8%，也是今年最高的營收紀錄。往後看，台灣的出口連續三個月超過300億美元，10月達322.3億美元，年增11.2%，以半導體為主的電子零組件出口達到129.7億美元，年增21.8%，可說十分強勁。

10月營收公告後，謝金河預估，第三季淨利將超過6000億以上，這兩天謎底就會揭曉。今年第一季全體上市櫃公司獲利3510億元，第二季5412億元，第三季淨利更進一步提升，台積電一季賺1371億、聯電91億，都是新高紀錄。

他認為，最難得的是，過去慘賠的面板集團到第三季轉虧為盈，太陽能第二季開始賺錢，這些原本吃掉利潤的慘業，全部出現獲利，第三季淨利有機會創下歷史新紀錄，這是基本面支持台股向上的後盾。如果台股可以把蓋住台灣頭頂的12682當成底部，那麼，台股再往下走了力道將應證張錫四大光環的論點！

(中時新聞網)