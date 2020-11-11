MSCI明晟半年度權重調整結果揭曉，台股本次在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數、MSCI全球市場指數權遭調降，權重遭下修百分點與先前幾次半年度調整相去不遠，台股聞訊後持續隨美股電子盤走揚，呼應外資圈看MSCI調整對台股影響有限觀點。

台股這次在MSCI全球新興市場指數權重由12.80％下修至12.47％，調降0.33百分點；MSCI亞洲除日本指數權重由14.22％降至13.95％，調降0.27百分點。在向來較少變動的MSCI全球市場指數權重中，則小降0.01個百分點，由1.62％下修為1.61％。

台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數上，已連七次被MSCI下調權重，不過，台股同期間表現除因新冠肺炎疫情干擾，大部分時間均維持在正成長軌道。最新權重將在30日盤後生效。

MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增二檔為欣興、合一，刪除二檔為福懋、長榮航，指數成分股將維持87檔，並有13檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股欣興，其變動權重為0.42％，權重調降最多的成分股為台積電，變動權重為負0.23％。

(工商 )