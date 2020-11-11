電動工具精密齒輪營收占比高達七成的鈞興-KY因美國民眾防疫在家時間變長，又獲得政府紓困補助，不少人購買房屋修繕用的電動工具而受益，第四季營運呈現淡季不淡，10月及前十月合併營收，雙雙改寫同期新高紀錄，鈞興對第四季營運審慎樂觀。

鈞興因訂單及出貨持續暢旺，10月營收攀升至1.98億元，比去年同期成長62.47％；前十月營收高達15.69億元，較2019年同期成長17.55％，雙雙創同期新高。

鈞興表示，第四季向來是傳統出貨淡季，鈞興近年持續加大與客戶共同合作開發齒輪箱、精密五金件等新款產品，陸續上市銷售，主要客戶電動工具品牌大廠拉貨力道不墜，加上今年受疫情掀起居家裝修熱潮，挹注電動工具、園林工具等應用領域需求急速增加，鈞興也提升大陸珠海廠生產效率，以滿足主要電動工具及園林工具等主要客戶急單需求。

鈞興指出，電動工具及園林工具等主要客戶新產品訂單持續放量，前三季出貨較不理想的工業縫紉機齒輪，訂單也出現回溫，鈞興持續深化既有客戶訂單外，也積極開發其他電動工具及園林工具客戶訂單，目前整體在手訂單能見度已到今年底，每月接單都可望超過去年同期。

鈞興表示，鈞興也切入工業機器人、電動自行車等產業接單，同步啟動集團生產基地分散計畫，在越南投資擴廠、在台灣成立研發中心等為主要營運重心策略，有望打造鈞興下一個營運成長引擎。

(工商 )