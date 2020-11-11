大陸龍頭鋼廠寶山鋼鐵12月份內銷盤價，包括厚板、熱軋、普冷等多項鋼品都開漲盤，每公噸調漲50～100元人民幣。此舉，等於為中鋼將於本週五前開出的12月份內銷盤價打了一劑強心針，可望順勢調漲價格。

對於寶鋼開漲盤，中鋼董事長翁朝棟表示，顯然市場呈現平穩向上的局面，中鋼審慎樂觀期待這波榮景，能延續到至少明年第一季。

大陸寶鋼剛公布的12月份盤價，包括厚板每公噸漲50元人民幣，熱軋、普冷、熱鍍鋅、電鍍鋅等多項鋼鋼品，每公噸均漲100元人民幣，只有電磁鋼片維持平盤。

對於寶鋼漲價舉動，翁朝棟認為，寶鋼11月份熱軋漲多回檔，這次止跌反彈，再度往往調漲，其餘產品也大多上調，顯示大陸近來沒有繼續受到疫情的衝擊，且其內部基礎建設也都持續展開，需求動能還在，相對也才會有漲價動能。因此他認為，寶鋼這項舉動，今年底市場可望穩住樂觀，且對市場的發展，更是振奮人心的消息。

展望未來，翁朝棟指出，美國總統大選底定後，可望消除市場不確定因素，且美國藥廠研發的疫苖也有了重大突破，將有利於全球經濟景氣加速復甦，因此這波鋼市榮景可望「平穩向上」，且審慎樂觀期待這波榮景可望延續到至少明年第一季。

中鋼執行副總黃建智也認為，寶鋼這項漲價是很好的消息，且相當合理，顯然大陸的需求還是很強勁，且其內循環和外循環的經濟動能都維持不墜，尤其大陸今年經濟不但沒有負成長，而且還呈正成長，預期明年成長更大，對整體鋼市發展是具正面意義。

對於中鋼12月份盤價走勢，黃建智認為，中鋼將於本週五前開出12月份內銷盤價，雖然內部還在審慎評估，但預期行情應是順勢向上走的局面。

(工商 )