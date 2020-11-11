繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）與 Hyundai Motor Group （現代汽車集團）今天宣布自 2022 年起，Hyundai、Kia 及 Genesis 全系列車款將全面搭載 NVIDIA DRIVE 車用資訊娛樂（

IVI）系統，並將此作為標準配備。從入門到高階的車款，皆將具備豐富的軟體定義人工智慧 （AI）使用者體驗，並且可以永久升級。

AI 與加速運算的最新突破為新一代汽車與貨車開啟一扇門，這些車款在出廠交車後，將能持續更新其功能及安全性。透過集中式軟體定義運算架構，未來車款將配備最新的AI座艙功能。

對於現代汽車而言，推動未來車款全面搭載高效又節能的NVIDIA DRIVE平台，將打造出持續強化的車內AI使用者體驗。NVIDIA DRIVE包含硬體與軟體堆疊，讓 Hyundai、Kia 以及 Genesis 車款搭載的IVI系統皆能提供音訊、影像、導航、連線以及 AI 增強的連網汽車服務。

現代汽車集團電子技術部門資深副總裁 Paul Choo 表示，我們致力於在汽車的全壽期內提供更好的價值、安全、功能及享受。NVIDIA DRIVE 平台已被認證，其擴充性、省電以及卓越的效能，都將支援我們新一代以軟體定義的車款。

現代汽車自 2015 年以來便持續與 NVIDIA 合作，Genesis GV80 以及 G80 車款皆配備由 NVIDIA DRIVE 支援的最先進 IVI 系統。兩家公司持續合作，聯手開發的先進數位座艙將於 2021 年底推出。而今日宣布現代汽車旗下全車系將採用 NVIDIA DRIVE 的消息，更是將雙方的合作關係提升至新的高度，也象徵車廠致力整合車輛效能，藉以支援未來各種應用與功能。

NVIDIA 自動駕駛汽車部門副總裁 Ali Kani 表示，NVIDIA 在十多年前就將消費電子功能以及繪圖豐富的使用者介面導入車用資訊娛樂系統。如今，我們將再次透過 AI 為系統帶來進化，借以協助現代汽車在車款全壽期內提升安全性與價值，同時提高顧客滿意度。

NVIDIA 將協助現代汽車在未來眾多車款中搭載全新互聯汽車作業系統（ccOS）。由現代汽車自行開發的全新 ccOS 將整合汽車本身以及感測器網路所蒐集到的大量數據，並結合外部互聯汽車資料中心的數據，為駕駛與乘客提供更舒適便利的體驗。

此外，ccOS 還針對全新互聯汽車服務平台（ccSP） 納入一種整合式架構，這種開放平台讓眾多合作夥伴能為車主提供相關服務。現代汽車將在未來車款發表時，宣布關於即將推出的 IVI 系統與 ccOS 相關細節。

(工商 )