美國總統大選結束，民主黨候選人拜登贏得選舉，成為美國下一屆總統，但過去民進黨各界都相當明確表態挺川普，如今「押寶失敗」，會造成甚麼影響各界都在觀察，前立委蔡正元就在臉書發文指出，目前在美國佛州還有一塊看板寫著「台灣人挺川普」，而這塊看板是誰出資的？恐怕大家都猜得到！

蔡正元貼出照片表示，佛州公路上有一塊「TAIWANESE FOR TRUMP 2020」的廣告，如今川普敗選，這塊看板也成了打水漂，但這個廣告錢是誰出的？恐怕大家猜也猜得到，「寶寶心理苦但是寶寶不能說」，未來台灣人準備看拜登臉色了！

蔡正元指出，不管在美國選前、選後，台灣都有許多「美國通」，把美國選情講得頭頭是道，但其實都是半桶水的程度，挺川普、抹黑拜登，如今大選結束，真正的美國民意出來了，才知道台灣這些「專家」通通沒有穿褲子，直呼「台灣最笨的風景果然是人，特別是那些在綠台上的人」。

該圖也引發網友討論，表示「台灣網軍無遠弗屆」、「我不同意用Taiwanese」、「憑什麽讓它代表所有臺灣人？把所有人一起拖下水？」、「還留下一個大大的證據給拜登，綠營這次真的慘歪了」、「萊豬瘦肉精白吃了」、「請鬼扯藥單，花錢找死路」。

(中時新聞網)