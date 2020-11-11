香港男星羅嘉良是著名的演技派，他以電視劇《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》，三度榮登香港視帝，而他也是第一位獲得三屆視帝的TVB 一哥，不過57歲的羅嘉良近日卻被直擊現身香港癌症中心，他還被指瘦了一圈，對此，羅嘉良也針對他的身體狀況做出回應。
57歲羅嘉良在2009年二婚大陸女星蘇岩後，他把演藝重心轉往大陸，羅嘉良為了陪伴妻小，他也比較少回香港，不過根據《東網》報導，羅嘉良卻被直擊現身香港癌症醫療中心，停留3小時才離開，而羅嘉良還遭指身形明顯消瘦。
由於往返香港和大陸必須接受14加14，共28天的隔離，羅嘉良不辭辛苦也要返港，也讓他身體亮紅燈狀況甚囂塵上，對此，羅嘉良大方向港媒認了，他的確有去癌症中心，不過他表示是去探望朋友，順便做核酸檢測。
至於是否罹癌，羅嘉良則表示，這是沒有的事「放心，我沒事」，羅嘉良也強調，他氣色很好，也有定期檢查身體，這次返港是探望大兒子並處理私人事情，而現在已在深圳隔離的他，過幾天後也就會回歸劇組拍戲。
(中時新聞網)
#羅嘉良
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