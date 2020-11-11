前NBA球員、賽事球評帕金斯在上節目受訪時談到公鹿當家球星阿提托康波的交易傳聞，帕金斯直言，如果阿提托康波目標是奪得總冠軍的話，那麼他應該選擇加盟勇士才對。

帕金斯表示，「我聽說他在尋求一張超級合約，也有消息認為他會去熱火，甚至還謠傳他會去暴龍或是勇士，但阿提托康波本人並沒有透露太多，沒人知道準確消息。但我的猜測是，密爾瓦基已經不會關注如何與他續約了，他們會將更多的工作重心放在交易上。

帕金斯說，如果公鹿無法做出任何決定，那我們也許可以期待阿提托康波在這個短暫的休賽期要求被交易。對於他來說，如果熱火能夠保留住阿迪巴約和赫羅的話，邁阿密會是個不錯的選擇，但如果一定要放走兩人中的一位，那他們就沒有那麼強的競爭力了。

如果阿提托康波想去一支馬上就能拿到勝利，有希望奪得總冠軍的球隊，那他最好的目的地不是多倫多，也不是邁阿密，而是勇士。

(中時 )