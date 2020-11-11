今日是雙11，也是所謂的光棍節，讓許多單身的人格外落寞，對此單身的資深藝人曹西平，並未被此節日影響心情，稍早更在臉書發文表示：「光不光棍ㄧ點都不重要，到死那天你還是ㄧ樣ㄧ個人走」，更強調：「不用誰可憐不用誰唱衰」。

曹西平表示今日正逢「光棍節」，但對他而言完全不孤獨也不寂寞，畢竟不論單身還是有伴，死的那天還是ㄧ個人走，因此ㄧ個人依然能勇敢活下去，所以無需外界可憐或唱衰，自己決定過怎樣的人生才是最重要，對於常有人表示：「光棍ㄧ個人好可憐，猝死在家裡都沒有發現，等到屍臭大家才發現」，曹西平則反嗆：「到底操什麼心啊，就算ㄧ切事情發生也跟你們無關好嗎？」

此外，曹西平強調沒有人願意光棍，或孤獨終老一生過一輩子，畢竟很多事情的無奈跟緣分就這樣錯過了，接著強調：「ㄧ個人依然可以活著開心，ㄧ個人依然可以過自己的生活，光棍沒有得罪誰」，正面態度讓網友讚賞不已。

對此網友也紛紛留言打氣：「一個人生活也很好啊，重點是把自己照顧好」、「兩個人未必是幸福，一個人未必是不幸福」、「在外表現好像很恩愛，在家卻如兩座孤島各自為政才可悲呢」。

(中時新聞網)