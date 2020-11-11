資深媒體人李豔秋。（中時資料照）

美國總統大選結果底定，由民主黨候選人拜登當選，但美國總統川普仍堅持是他勝選，更指選舉舞弊。對此，資深媒體人李艷秋表示，當美國總統川普對著全國民眾高聲指控民主黨偷走了選舉，他已經大獲全勝時，美國主要媒體中斷沒有經過證實的消息，以免散播不實訊息，「最後，是他們守住美國民主」，他反問換成在台灣，台灣媒體會如何表現？

李艷秋指出，當美國總統川普對著全國民眾高聲指控民主黨偷走了選舉，他已經大獲全勝時，美國三大新聞網NBC、CBS、ABC不約而同的中斷現場連線，主播立即強調，他們必須中斷沒有經過證實的消息，以免散播不實訊息。

而向來被視為挺川普的FOX，雖然完整播出總統談話，但白宮記者及主播都補充說明，他們沒有看到總統拿出任何證據，證明選舉有弊。而在記者會現場，記者請川普拿出指控的事實根據，川普掉頭直接走人，記者在他身後大喊，「你為什麼要騙美國人？」

李艷秋也提到，社群媒體也勇於把關，川普狂發Twitter，聲稱民主黨灌票，讓他的勝利突然消失，但幾乎每則推文後，都有一句警語，「內容有誤導或存有爭議」。

司法方面，川普以遲到的郵寄選票不應計入為由，向賓州、喬治亞、密西根、內華達四個州的法院，提出停止計票的要求，結果全都打了回票，只有喬治亞因為票數太接近，法律規定自動重驗，但所有州的計票都照常進行。

李艷秋認為，因為有專業的媒體及獨立的司法，不論選舉中如何仇恨撕裂，民粹如何橫行，美國，仍然是民主的老大哥。這兩個支撐著美國民主的基石，在同樣號稱民主的台灣，存在嗎？

李艷秋表示，我們的媒體能不畏當權者的威勢，揭露真相？美國幾大電視網會不約而同將川普斷訊，代表的是他們的專業判斷及道德良知的標準是一致的，同樣的事如果發生在台灣，你覺得，台灣媒體會如何表現？

李也質疑，我們的司法能沒有顏色，獨立自主的堅守正義防線嗎？我們的司法能在當權者官位權勢威逼利誘之下，成為阻擋腐化的先鋒嗎？我們的司法人能向當權者說不嗎？這才是美國大選中，最應省思的問題。

(中時 )