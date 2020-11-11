台北市議員秦慧珠的前辦公室主任伍大辰（右），遭爆愛酒如命得罪不少里長，還曾酒後家暴女友。（合成圖／摘自秦慧珠、伍大辰臉書）

台北市議員秦慧珠的前辦公室主任，遭爆愛酒如命，不僅曾酒駕遭逮，還因為喝酒誤事，得罪不少信義區里長，2018年參選議員期間更陷入家暴醜聞，黑歷史全被起底。

伍大辰是秦慧珠的前辦公室主任，2018年參選中正、萬華區議員落敗。伍大辰的前女友閨密向《鏡週刊》爆料，伍曾因酒駕遭逮，甚至宿醉搞失蹤不跑行程，就連秦慧珠也找不到人，不但不反省，還對外聲稱「秦慧珠很看重我」，要他替同事收爛攤子，甚至說秦慧珠將他視為接班人。

2017年時任台北市議員的童仲彥遭控家暴，伍大辰公開譴責，後來童因酒駕退出議員選舉，伍未與秦慧珠討論，逕行辭去辦公室主任投入選舉，最後遭國民黨開除黨籍，不久後就傳出酒後家暴黃姓女友。

知情人士向週刊透露，伍大辰當天渾身酒氣，先賞了黃女2巴掌，接著將她狠摔在床上，導致背部瘀青，黃女也因此罹患憂鬱症。事件曝光後，伍聲稱是酒後衝突且已和好，但該知情人士指出，當時伍擬了聲明要黃女照劇本演出，黃女一時心軟才答應。

對此，伍大辰表示，所有指控都是空穴來風，至於「秦慧珠接班人」，是朋友封的，自己未當真。秦慧珠則說，伍大辰是因參選議員才離職，對於他的私生活並不了解，也沒聽說伍自稱是接班人。

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(中時新聞網)