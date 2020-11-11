美國國務卿龐皮歐宣布，國務院次卿柯拉克20日將領軍與台灣展開經濟對話。11日經濟部長王美花（圖）表示，將由經濟部次長陳正祺率團參與，在台北由包括行政院政務委員鄧振中與經濟部長等人透過視訊對談。（王英豪攝）

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」確定11月20日舉行！經濟部今天宣布，對話會在華府及台北兩地，以實體結合線上方式舉辦。議題鎖定全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。

實體會議是由經濟部政務次長陳正祺率團赴華府，線上部份則由經濟部長王美花、政務委員鄧振中、以及外交部相關部會官員，留守台北以視訊方式同步參與。美方以國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）主談。

台美新經濟對話機制，是王美花今年8月底受邀出席美國傳統基金會線上座談會時，與美國亞太助卿史達偉共同宣布，之後展開相關籌備工作，反對黨與輿論也一直關切何時可召開。

經濟部表示，本次對話不僅象徵台美經濟合作是互利雙贏，更彰顯雙方在全球經濟戰略夥伴關係下，可結合彼此優勢，進行更緊密更全面的合作。

(中時 )