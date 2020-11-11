傳動系統元件製造廠全球傳動因大陸自動化設備及5G相關產業短急單湧現，第三季本業獲利回升至0.65億餘元，前三季本業獲利近1.07億元，囿於認列2百多萬元匯損，第三季EPS仍有0.44元，前三季EPS回升至0.53元。10月及前十月合併營收均改寫同期次高。

全球傳動生產滾珠螺桿、滾珠花鍵、線性滑軌等傳動系統元件，以及單軸機器人等產品。第三季合併營收7.16億元，營業毛利1.68億元，毛利率從去年同期20.57％提升至23.46％，本業獲利0.65億餘元，新台幣匯率升值，認列匯損2百多萬元侵蝕本業獲利，稅前淨利0.57億元，本期淨利近0.42億元，EPS回升至0.44元，與去年同期每股虧損0.28元相比，顯著好轉。

全球傳動前三季合併營收19.59億元、營業毛利3.93億餘元、本業淨利近1.07億元、認列匯損金額2,760萬元，稅前淨利近0.72億元、本期淨利近0.51億元、EPS回升至0.53元，與去年同期每股虧損0.25元相比，倍數增長。

全球傳動因9月底大約3千多萬元訂單未能及時裝船，遞延至10月出貨，又有急單湧現，10月合併營收攀升至近2.87億元，比去年同期成長48.98％；前十月合併營收22.45億餘元，較去年同期增加27.25％，雙雙改寫同期次高。

(工商 )