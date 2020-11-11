台中東勢一位24歲劉姓果農為了罹癌的父親、癱瘓的弟弟而放棄夢想返家種木瓜，不料，即將收成的600棵木瓜樹卻遭人惡意割下上頭一顆顆的果實，一夜之間全摔落地面。眼看辛苦一年栽種的木瓜全付之一炬，劉姓果農聞訊時淚崩，心碎地流下男兒淚。
據了解，24歲的劉姓果農一年前向政府租地，透過自己的力量將荒地整理起來，憑藉個人力量肩負起農務，舉凡樹木間距、挖溝、栽種、施肥、澆水等，園內近600顆的木瓜樹全在他的細心呵護下自小樹長成比人還高。
9日劉男卻接到爸爸的電話，得知果園遭不明人士惡意破壞，他趕緊奔回果園，映入眼簾的則是散落一地的果實，一顆顆飽滿的木瓜自蒂頭被切下，全都摔在地上失去銷售的價值，初步估計損失高達50萬元，收成之際遇上這種鳥事，讓劉男忍不住痛哭失聲。
而劉姓果農的父親罹癌，弟弟因車禍而癱瘓在家，母親則負責照顧爸爸與弟弟，他肩負起家中經濟因此才捨棄夢想返家栽種木瓜，他難過的說道「在最關鍵的時候遇到這種事情，真的不知道怎麼辦。」
劉爸爸接受《三立新聞網》表示，兒子真的非常認真在栽種木瓜，在栽培過程中耗費相當多的時間、勞力、金錢，好不容易準備採收，卻遇上這種事，真的讓一家人都感到相當無奈。劉爸爸更怒斥，這種行為不僅造成損失，更是浪費與暴殄天物。
(中時新聞網)
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