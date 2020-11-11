雖然美國總統川普一再指控民主黨候選人拜登靠選舉舞弊與非法投票才贏得大選，但川普口中的指控接連被拆穿證據不足，或純為捏造。如先前在賓州有郵局員工爆料，當地郵政局長下令將大選後才送達的選票全蓋上3日的郵戳，得以列入有效票，其說詞還被共和黨議員採用，一度被視選舉舞弊證據；不過，該名爆料員工已向美郵政署監察總長表示，先前爆料為編造，全部撤回之前說法。

據《華盛頓郵報》報導，賓州郵政人員霍普金斯（Richard Hopkins）爆料伊利市（Erie）郵政局長魏森巴赫（Robert Weisenbach Jr.）下令更改郵戳日期，以便符合郵寄投票規定。霍普金斯的指控，首先由主打「揭露自由派與主流媒體偏見與腐敗」的極右派組織Project Veritas於5日公布，霍普金斯還簽署了書面證詞證實自己爆料為真，立即受到川粉們大力宣傳，稱他是愛國的吹哨者；而川普的死忠支持者、參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也將他的指控視為賓州選舉舞弊的具體證據。

UPDATE: @Project_Veritas has obtained recordings of fed agents interrogating PA USPS whistleblower re: backdating ballots.



The recordings are explosive evidence of retaliation, “scaring” him.



Whistleblower has received a letter putting him on suspension without pay.



More soon. pic.twitter.com/8I5L8jqUsu — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 10, 2020

不過報導引述多名要求匿名的消息來源表示，霍普金斯已向郵政署監察總長坦承他的指控不實，並簽署書面證詞撤回先前指控。眾議院監督與改革委員會10日也在推特上表示，「在監察總長詢問下，吹哨者已全部撤回先前關於修改郵戳的說詞」。調查人員表示曾於6日與他面談，但霍普金斯9日就決定簽署證詞撤回先前爆料，且並未解釋為何他之前要簽署假證詞。

BREAKING NEWS: Erie, Pa. #USPS whistleblower completely RECANTED his allegations of a supervisor tampering with mail-in ballots after being questioned by investigators, according to IG.



THREAD: — Oversight Committee (@OversightDems) November 10, 2020

不過據《每日郵報》報導，就在監督監督與改革委員會聲明後，霍普金斯又稱他並未撤回先前說詞，Project Veritas聲稱霍普金斯的說法是在調查人員「強迫」下做出來的，明顯遭該委員會操弄，但並未提供相關證據。

另外美聯社先前指出，雖然川普在多處選舉提告首戰失利，但美司法部長巴爾（William Barr）授權聯邦檢察官調查任何關於2020年總統大選「可能的」選舉舞弊指控，並表示「關於違規的指控，只要有明顯、屬實且可信，可能會造成聯邦內個別州的選舉結果」；但美聯社也指出，在選舉最終結果前，過往司法部通常會禁止如此公開行動。

(中時新聞網)