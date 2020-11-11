新的台中車站縫合了原本被切割的城市。（台灣建築獎提供）

自177件作品中選入12件入圍作品，今年的台灣建築獎入選作品，在評審團召集人曾成

德看來，均展現了歷史性、社會性，實驗性與創新性，「評過這麼多的建築獎，沒有哪個地方的建築師是面對120年如此大的變化，並且都試著與歷史對話的，只有在這裡能發生。」

今年的台灣建築獎由關埔國小（田中央聯合建築師事務所）和台中車站（張樞建築師事務所＋台灣世曦）並列首獎；另選出台中市政府太平育賢社會住宅（竹間聯合建築師務所）和邱文傑建築師事務所設計的新竹市立動物園和山屋3案為佳作獎。評審團由梁豫漳、郭旭原、陳玉霖、曾成德、戴嘉惠組成，曾成德指出，評審團對入圍的12件作品「那條線很清楚」幾乎每個作品都可見建築師在與台灣建築歷史的剖面對話

台中車站一案歷時15年，透過車站改建案實為進行都市改造計畫，將過去因鐵道而切割的前後站縫合，因此牽涉台中市府、台鐵、鐵改局等十分複雜，設計師張樞表示，包括為了把舊站古蹟大幅保留而把軌道修改過，一路走來「過程刺激」且完工迄今他認為還有很多事尚並未完成「也許再過3年或10年再看，我們設計的企圖就愈來愈清楚」。

評審認為台中車站案難度和整合度極高，以開放式的都市客廳概念取代封閉式站體，新站棚架猶如守護著舊站，實驗性地挑戰了鐵路高架，並帶動了年輕建築師利用地面舊鐵道進行「鐵道綠空」，有著關鍵性錨定、扭化作用。

田中央過去雖在東部也做過一些校園改造案，但走到西部在新竹市的關埔國小，仍展現了對空間使用的不同想像，採低密度開放式簇群建築設計，讓附近有著高出生率的高樓，未來可以此無邊界校園作為區域的「中央公園」。主要參與此案的田中央建築師蘇峻毅分享再回關埔國小時，「在工程現場被孩童簇擁著，會讓學建築的我們姿態愈來愈低。」看到孩童盡情在校園奔跑，「覺得做建築真的蠻好的」。

曾成德指出，關埔國小透過建築讓校園打破原有的分級形式，也將未來發展和鄰里連接都預想並串連，是透過建築設計帶動環境塑造甚至未來生活願景提案。而今年的台灣建築獎，則可看到台灣社會不論公、私部門，已逐漸看見建築所能帶來的改變。

(旺報 )