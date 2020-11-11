記憶體品牌創見(2451)董事會通過2020年第三季財報，單季合併營收27.6億元，季增11.2%；毛利率下降至18.36%；營業利益2.26億元，相較上季減少26.9%，稅後淨利2.04億元，季減22.8%；每股盈餘為0.48元。

創見資訊前三季營收84.71億元，年減約17%；毛利率持穩於22.65%；營業淨利9.53億元，歸屬於母公司淨利9.32億元，年減約為30%；基本每股盈餘2.17元。

回顧第三季，創見資訊指出，海外及國內市場逐步恢復銷售動能，營收較上季成長，然原物料價格走勢較不穩定，影響終端產品市價，連帶影響毛利率。預計下半年市場價格仍偏弱，面對供過於求的產業環境，長期獲利仍須仰賴健全的庫存及採購策略，而非短期的價格反彈。此外，台幣持續升值亦不利於外銷出口及外幣部位評價，但創見已提前調整外幣部位，將匯兌損失降至低點。

展望未來，創見仍將增進研發生產效率，加速新產品開發及上市，搶占市場先機。

(時報資訊)