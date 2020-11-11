MSCI明晟於台灣時間今（11）日公布最新半年度調整，IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股。欣興今早股價開高穩揚，最高上漲4.2％至74.5元，早盤維持逾3％漲幅。

欣興股價10月21日觸及波段高點89.5元後拉回修正，受10月28日山鶯廠火警衝擊加速拉回，2日股價觸及65元，8天修正幅度達27.37％，近日股價止跌緩步回升。三大法人上周合計賣超2189張，本周迄今反手買超6642張，其中昨日便買超達9440張。

欣興公布10月自結合併營收79.36億元，較9月79.24億元成長0.15％、較去年同期78.29億元成長1.36％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收732.52億元，較去年同期677.92億元成長8.05％，續創同期新高。

投顧法人認為，欣興山鶯廠火災主要影響傳統的打線晶片尺寸（CSP）BT載板，主要應用於手機、消費性電子等產品，近期供給吃緊的ABF載板產線未受影響。但因廠區火災後停工檢查，需時間逐步恢復原有生產狀況，使得市場供需吃緊狀況更為嚴峻。

由於市場供給缺口更為嚴重，在訂單交期再度拉長情況下，封裝載板已確立翻轉為賣方市場，使得ABF及BT載板報價全面調漲。在漲價效益顯現下，法人預期可望增添對手景碩及南電11、12月營收成長動能。

(時報資訊)