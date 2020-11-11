桃園林姓男子去年因經濟問題心情不佳，竟把11個月大的女兒當出氣筒，手腳並用重擊女兒頭、胸，導致女嬰顱內骨折、出血致死，台灣高等法院維持一審認定，斥責他犯行重大本應處最嚴厲之刑，但考量家人幫求情，依家暴殺人罪重判林男18年。可上訴。

去年4月23日清晨，林男不滿11個月大的女嬰哭啼，情緒失控，多次徒手搥擊女兒頭部及胸部，在廚房泡牛奶的林妻返回房間，發現女兒奄奄一息，緊急送醫，無奈小小身軀受不了重擊仍宣告不治。

桃園地方法院認為，林男雖辯稱沒有殺人意圖，但對象是年僅11個月大、沒有反擊能力的女嬰，認定有殺人不確定之故意。

合議庭指出，林男卻只因情緒不佳，就出手狠捶毫無承受能力的11個月大女嬰，手段十分兇殘，本應處以最嚴厲之刑，考量家人在法庭上求情，且2名稚子已被社會局安置，判處林男18年的刑期就算能假釋，林男2名稚子也已長大、有自我防衛的能力。

(中時 )