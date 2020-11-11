民進黨最近宣稱國民黨「反萊豬就是反美」，國民黨臉書粉專今早發文，指蔡政府的教育部、國防部、退輔會、警政署、體育署都已表明主管範圍不吃萊豬，難道代表「蔡政府就是反美國家隊？」國民黨昨晚也發布萊豬影片呼籲全民參加11月22日凱道抗議，「堅守立場，拒萊豬、護食安，邀請大家一起站出來！」

國民黨在臉書粉專指出，民進黨最近不認美國總統押寶押錯邊，也忽視人民希望重啟萊豬談判的心聲，反而宣稱「國民黨反萊豬就是反美」，坐實民進黨進口萊豬根本不是為了國家利益，而是為了討好美國，把國人的健康拿來當作進貢的籌碼。

國民黨配上內政部長徐國勇、教育部長潘文忠、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬及體育署長張少熙等人的大頭照，表明警察、學生、軍人、榮民及選手不吃萊豬的圖卡指出，如果民進黨的反萊豬等於反美的邏輯成立的話，那現在蔡政府裡面可是有一支堅實的「國家級反美隊」！舉凡教育部、國防部、退輔會、警政署、體育署都已表明主管範圍不吃萊豬，那蔡政府就是反美國家隊！

國民黨強調，民進黨不好好傾聽民意，用這種隨意扣帽子的方式，只會讓國人更加看破手腳！國人的健康不容交換，國民黨堅決反對萊豬進口！

國民黨也發布瘦肉精豬隻屠宰場的影片指出，瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下。這種不人道的飼養方式，豬不能吃，人更不能吃！

國民黨說，歐盟能夠拒吃，中國大陸能夠拒吃，全球有160個國家都能夠拒吃，不顧人民的政府沒有資格替我們做決定，不顧食安的政府沒有資格替我們的下一代做決定。民進黨聽不見人民的聲音，11月22日下午1點，大家一起穿黑衣去總統府、一起去行政院、一起去民進黨黨部，告訴民進黨，我們不吃，告訴民進黨，人民的健康不容出賣！

國民黨發布1122凱道遊行反萊豬的動員圖卡。（摘自國民黨臉書粉專）

國民黨發布含瘦肉精豬隻的影片。（摘自國民黨臉書粉專）

(中時 )