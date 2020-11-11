現有不少店家會與外送平台合作，不過，現有業者反映，頻頻被消費者吃霸王餐，並認為foodPanda外送平台機制有問題。業者表示，只要客人反應餐點有漏，客訴就會立刻成立，除非業者自己能提出相關證據佐證，否則相關成本得自行吸收；而業者也進一步指出，消非者能自由在App平台更改名字，因此根本無法防範，對此，foodPanda也做出回應了。

據《東森新聞》報導，外送最常遭遇到奧客的就屬「鹹酥雞」業者，一袋滿滿7至8樣的炸物，若是客人表示少了1、2樣，通常是死無對證。據連鎖鹹酥雞業者表示，員工接獲訂單後，出餐後會再多確認，但若是遇到有心要吃「霸王餐」，真的是防不勝防，也只能摸摸鼻子認賠。

業者指出，這種奧客最常用的招數，不外乎就是「餐點漏給」，或是質疑明明點的是「大份」，送來的卻是「小份」，由於店家很難舉出對自己有利的證據，而店家與消費者之間，也只能透過平台App以文字方式作聯繫，不僅效果不佳，且通常一遭客人反應，客訴單就立即成立。

業者坦言，過去曾因如此，一個月賠近4千元，求助外送平台無效，只能自己建立核對機制，出單前請外送員也核對餐點，再貼上封條。除此之外，他們也立下3步驟，確保餐點無誤。第一，下鍋油炸前，先確認份數；其二，包裝時再次確認份數，最後，外送員前來取餐時，請對方再次確認。

除了鹹酥雞業者外，另也有業者透露，曾經有一位先生第一天訂了奶茶、薯餅及豬排飯；第二天又訂了豬丼，但卻在拿到餐點後取消訂單，使得業者拿不到錢。事實上，客人使用App訂餐不須登記本名，甚至能自由更改「暱稱」，店家根本無法防範。對此，foodPanda也表示，在接單設備程式中，設有線上真人客服，可以即時進線反映問題，提醒店家多加運用。

(中時新聞網)