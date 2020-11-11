美國國務卿蓬佩奧證實，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」將於11月20日在華府及台北兩地以實體結合線上方式舉行，蔡英文總統今天表示，這不僅象徵台美關係的進展，也證明了我們的國際盃不是紙上談兵，更是著手投入的現在進行式。

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」將由國務院經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克，我方則由經濟部政務次長陳正祺率小型代表團赴華府與美方進行實體會議，外交部及其他相關部會官員，將在台北以視訊方式同步參與討論。

國務院亞太助卿史達維8月底宣布將成立台美經濟暨商業對話後，台美雙方在9月柯拉克訪台期間，曾就正式啟動這項對話的相關細節交換意見。經過密集磋商，雙方決定就全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。

蔡英文總統今天出席能源願景高峰論壇時表示，她2016年剛上任的時候，當年5月31日的供電備轉容量率只有1.64％，這也是近幾年來最低的供電能力，但經過這幾年的努力，去年夏天開始，我們的供電已經是越來越穩定，去年的7月到現在已經連續一年亮出代表供電穩定的綠燈。

她說，這個重要的進展也代表說，我們能源轉型的方向正確，這除了要感謝經濟部以及台電公司所有的同仁的努力，她也要請所有的企業界的朋友放心投資，「我們一定能夠確保穩定的供電」。

蔡英文表示，台灣是外銷導向的國家，提高再生能源的使用，不但符合國際潮流，也能幫助台灣打進國際重要企業的綠電供應鏈，掌握我們在全球供應鏈中的關鍵地位，今年透過政府的媒合，已陸續開始有民間綠電交易產生。

她舉例，包括台積電等企業對於綠電的貢獻都是非常大的，台積電每年都會購買離岸風電，所產生的綠電就是最好的例子，要達成能源轉型的目標，推動綠能發展的相關的各種金融措施也是不可或缺的一環。

蔡英文表示，金管會已經推出的綠色金融發展2.0，會持續強化我們綠能產業的授信能量，也會針對市場籌資以及人才培育等項目進行強化。行政院也核定國家融資保證機制推動方案，由國發基金跟銀行共同出資成立保證專款專用的融資保證，引導國內的企業有效地參與離岸風電廠的開發等重大建設的進行。

她說，透過這個機制的運作，除了可以落實能源轉型的目標，也可以培養更多專案融資方面的金融人才。不但可以提升金融產業的競爭力，更可以達到以金融手段促進產業發展，產業需求、創造金融的商機雙贏的目標。

為了落實能源轉型，蔡英文強調，未來我們也會陸續盤點國內的量能供應鏈和產能，同時借重先進國家的技術跟經驗，和重要國際合作夥伴，攜手打造國際盃，創造多贏的局面。

她說，今天早上，我們也和美方共同宣布，首屆的台美經濟繁榮夥伴對話將在11月20日在台北和華府同步來舉行，能源跟基礎建設也是是雙方討論的重要議題，這不僅象徵台美關係的進展，也證明了我們的國際盃不是紙上談兵，更是著手投入的現在進行式。

(中時 )