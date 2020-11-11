今年是台灣56年來最嚴峻旱災，多座水庫蓄水續不足5成，農業用水頻頻告急，桃竹苗二期稻作區更遭到停灌，立委問到乾旱期可能延長到明年5月，明年一期稻作是否要全面休耕停灌？農委會主委陳吉仲表示，明年一期是否休耕已和農田水利署密集交換意見，最遲放秧苗前一定會做出決議。

立法院經濟委員會今(11)日審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算。

民眾黨立委邱臣遠指出，很多水庫如石門、明德、曾文等蓄水率都低於5成，近期雖然配合颱風施放人造雨，但水庫進帳依然有限，由於豐雨期已過，乾旱期可能延長到明年5月，明年一期稻作是否要全面休耕停灌？要如何保障農民權益？

陳吉仲回應，明年一期是否休耕，這部分已和水利署密集交換意見，若確定休耕，在秧苗業者放秧苗前就要宣布，否則農民損失會更大。

邱臣遠另問，農水署曾宣誓要保障農民用水，31萬公頃水利會灌溉區在改制後將擴大到全國68萬公頃，根據《水利法第18條》規定，農業用水依法在第二順位，但現在實務上還是工業用水優先，和當時的宣誓有所差異，今年已經停灌桃竹苗1.9萬公頃二期稻作區，看來明年休耕機會非常大。

陳吉仲說明，目前灌區外已有2.7萬公頃受到照顧，然而全部農業用水1.3億公噸，水庫全部的水只有1.2億公噸，即使民生、工業用水都不用也不夠農業須水量，若不夠的時候還是給農民用，收成受影響農民只能領取「天然災害現金救助」每公頃稻作補助1.8萬，若提前宣布停灌，每公頃就能領取每公頃14萬補助，明年一期稻作也可能面臨這樣的狀況。

邱臣遠提醒，補助不是長期做法，其他配套措施應儘速研擬，否則改制第一年就停灌，農水署開的支票恐跳票。

(中時 )