邵雨薇和吳慷仁2年前傳出緋聞，雖然對外表明僅是朋友，但日前被《鏡週刊》拍到約會照，互動親暱宛如熱戀情侶，甚至傳出邵雨薇已向友人介紹吳慷仁是「男朋友」，最近她接受媒體專訪，大方坦言兩人正在交往中。

根據《聯合報》報導，邵雨薇首度坦承吳慷仁是男友，「31歲了真的不想隱瞞，我覺得很ok的時候要結婚一定會告訴大家。」回顧兩人結緣的關鍵，是2017年合作偶像劇《極品絕配》，當時邵雨薇有張立昂，吳慷仁也有鍾瑶相伴，但緋聞鬧得沸沸揚揚，甚至爆出邵雨薇是劈腿慣犯，遭網友抖出多年前拍學生短片《輕聲吶喊》也與劇中男主角曖昧，對此她無奈表示「為什麼要承受這些？」

兩人初認識時，身邊各自都有伴侶。（圖／中時資料照；《極品絕配》）

邵雨薇不久後與張立昂和平分手，兩人保持友好關係，甚至在演唱會中力邀男方當嘉賓，她今年主演舞台劇《昨夜星辰》，張立昂也大方去捧場，並留下親密合影，傳出是復合前奏，而張立昂沒把話說死，甜讚邵雨薇是很好的女生，彼此會互相關心，未料邵雨薇婉拒舊愛，奔向3年前的曖昧對象吳慷仁。

邵雨薇情定吳慷仁的原因，是兩人有太多共同點，可說是一拍即合，坦言目前很開心，至於未來的發展則順其自然。

(中時新聞網)